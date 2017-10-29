واصل الجيش النظامي حملته العسكرية في دير الزور, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), حيث تمكن من استعادة السيطرة على حيي العمال والعرفي.

وذكرت وكالة الأنباء (سانا), نقلاً عن مصدر عسكري قوله, لم تسمه, ان " وحدات من الجيش , بالتعاون مع القوات الرديفة, بسطت سيطرتها على حيي العرفي والعمال بدير الزور , وتابعت تقدمها ضمن أحياء المدينة".

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي سيطر على أحياء العمال و العرفي والملعب البلدي بمدينة دير الزور , مواصلاً تقدمه نحو حيي المطار القديم و خسارات.

وجاءت السيطرة بعد انتزاع الجيش النظامي منطقة حويجة صكر وحي الصناعة بمدينة دير الزور, و محطة T2 الإستراتيجية في الريف الجنوبي.

كما استعاد الجيش النظامي في الايام الاخيرة عدة مدن وقرى اهمها خشام والموحسن والحسينية والبوليل في الطرف الغربي لنهر الفرات, بعد انتزاعه مدينة الميادين ابرز معاقل "داعش".

ويأتي التقدم في وقت يستعد التحالف الدولي لشن هجوم على مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور, والتي تعد هدفاً أيضاً للنظام السوري.

وتمكن الجيش النظامي في 5 أيلول الماضي من الوصول إلى مدينة دير الزور وفك الحصار عن جزء من المدينة قادمة عبر الصحراء السورية من تدمر، ومدعوماً من تحالف عسكري يضم روسيا و"حزب الله".