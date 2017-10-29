أعلنت الخطوط الجوية السعودية، عن تسيير أولى رحلاتها إلى العاصمة العراقية بغداد يوم غد الاثنين، وذلك بعد توقف دام 27 عاماً.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن الرحلة الافتتاحية ستغادر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ظهر غد، وعلى متنها مدير عام الخطوط الجوية السعودية صالح بن ناصر الجاسر ورؤساء القطاعات التشغيلية وممثلين لوسائل إعلام مختلفة وضيوف مسافرين.

وجاء ذلك بعد أيام من انعقاد أول اجتماع لمجلس مجلس التنسيق السعودي العراقي، الذي أعلن عن إعادة تشغيل خطوط الطيران من السعودية إلى العراق، وافتتاح قنصلية سعودية في بغداد.

وكانت شركة طيران "ناس" السعودية سيرت أول رحلة من الرياض الى بغداد قبل نحو عشرة أيام، لتكون "ناس" أول ناقل جوي سعودي يبدأ رحلاته إلى العراق بعد أكثر من 25 عاما من توقف الرحلات بين البلدين.

وبحسب (واس)، ستسيّر الخطوط السعودية رحلتين يوميا في الاتجاه الواحد، بواقع 28 رحلة أسبوعياً في الاتجاهين من جدة إلى بغداد ضمن الجدول التشغيلي المنتظم.

وشهدت العلاقات السعودية العراقية تحولات إيجابية مؤخراً، بعد سنوات من المقاطعة، حيث اتفق البلدان في آب الماضي على فتح معبر "عرعر" الحدودي أمام حركة التجارة لأول مرة منذ عام 1990، عندما أغلق بعد قطع العلاقات بين البلدين بسبب غزو الكويت.

سيريانيوز