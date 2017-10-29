وقّع رئيس الوزراء سعد الحريري اللبناني، قرارا ينص على تعيين سفير جديد للبنان لدى سوريا، هو سعد زخيا.

وأفادت وسائل إعلامية لبنانية, أن السفير اللبناني الجديد إلى دمشق و الذي تم تعيينه مؤخراً و حظي بموافقة الحكومة السورية، سيستلم مهامه في الأول من الشهر المقبل.

وأثار قرار تعيين سفير لبناني جديد في العاصمة دمشق دمشق استهجان بعض الأوساط السياسية والعامة في لبنان, بحسب وسائل اعلام لبنانية

وعلق سعد الحريري على الموضوع, في تغريدة كتبها في حسابه على موقع "تويتر" قائلاً ان "المزايدة على مدى وقوفه ضد النظام السوري هي "مزايدة رخيصة"، مؤكدا أن وجود سفارة لبنانية في سوريا، هو "تأكيد على استقلالية لبنان".

وكان الحريري تحدث مرارًا عن عدم إمكانية عودة العلاقات مع النظام السوري.

وبحسب مصادر في رئاسة الجمهورية اللبنانية, فان هذا التعيين جاء "ضمن العمل الروتيني والتنفيذي لقرار صادر عن مجلس الوزراء، وهو لا يختلف عن أي مرسوم لتعيين السفراء الآخرين، الذين بدأوا يتسلمون مهامهم تباعا".

وأوضحت المصادر أن العلاقات الدبلوماسية مع سوريا "لم تنقطع"، وأن هذا التعيين يعيد التنسيق مع دمشق، خصوصا أن القرار جاء بعد تقاعد السفير السابق ​ميشال خوري​، وتولي فرح بري منصب القائم بأعمال السفارة اللبنانية في دمشق.

وكان الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني -السوري، نصري خوري، اعلن سابقا بأن سفيرا لبنانيا جديدا في سوريا سيباشر أعماله قريبا.

وبتعيين هذا السفير يكون لبنان أول بلد عربي يعيد سفيره إلى سوريا بعد تخفيض التمثيل الدبلوماسي.

ويشغل زخيا حاليًا منصب مدير الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الخارجية اللبنانية، وسيكون أول سفير لبناني يعود إلى سوريا منذ إنهاء مهام السفير السابق، ميشال خوري عام 2013.

وشغل فرح نبيه بري منصب القائم بالأعمال في سفارة لبنان في دمشق، خلال الأعوام الأربعة الماضية.

يشار إلى أن أوساط سياسية لبنانية دعت إلى تفعيل العلاقة بين سوريا ولبنان والالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وخاصة بعد نجاح عملية "فجر الجرود" بطرد تنظيمات إرهابية من الحدود اللبنانية.

سيريانيوز