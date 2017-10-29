كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية, يوم الأحد, أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بضرورة إشراك الأكراد في العملية التفاوضية, الأمر الذي يثير معارضة تركيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي , لم تسمه قوله, إن "الفترة المقبلة ستكون مهمة إزاء سلسلة من المؤتمرات، هي: اجتماعات آستانا غداً وبعد غد، والمؤتمر الموسع للمعارضة السورية في الرياض في 10 تشرين الثاني و"مؤتمر شعوب سوريا" في حميميم في 18 تشرين الثاني ، والجولة الثامنة من مفاوضات جنيف في 28 من الشهر ذاته".

وأشارت الصحيفة إلى حدوث مداولات بين فنيين روس وأكراد حول مبادئ الدستور، ومدى قبول تحول سوريا إلى "دولة اتحادية - فيدرالية" على غرار النموذج الروسي.

وتزامن ذلك مع نصيحة الخارجية التركية لـ "الائتلاف الوطني " المعارض بالتعاطي الإيجابي مع "مؤتمر حميميم" الذي ترعاه موسكو واشتراط عدم مشاركة حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي.

وكان حزب "الاتحاد الديمقراطي" أبدى في وقت سابق من الشهر الجاري رغبته في المشاركة باجتماعات جنيف أو آستانا، معتبرا ان حل هذا الامر المتعلق بالمشاركة هو بيد الروس.

وتعتبر مشاركة الاكراد في المفاوضات السورية ، نقطة جدل، حيث تشدد روسيا على اشراكهم, في حين تصر تركيا على موقفها المعارض لوجود اكراد متمثلين بحزب "الاتحاد الديمقراطي" في المفاوضات, واصفة الحزب بـ "التنظيم الارهابي".

وتجري مساعي دولية لتسوية الأزمة السورية, عبر عقد اجتماع استانا المقرر في 30-31 الجاري, وإقامة مفاوضات سورية مباشرة, بالإضافة لتوحيد المعارضة السورية بوفد واحد خلال لقاء جنيف.