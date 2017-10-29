أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية, يوم الأحد, ان اجتماع أستانا 7 حول سوريا سيبدأ غدا الاثنين, على مستوى الخبراء.

وأوضحت الخارجية الكازاخستانية, في بيان لها, نشرته وكالة (سبونتيك), أن "الاجتماعات الثنائية والثلاثية على مستوى الخبراء ستنطلق غدا في إطار اجتماع أستانا 7".

وأشار البيان إلى أن "الوفود المشاركة في اجتماع أستانا 7 ستبدأ بالوصول مساء اليوم”.

ومن المقرر عقد اجتماع استانا7 حول سوريا في يومي 30-31 تشرين الأول.

وأعلنت الخارجية الكازاخستانية، الجمعة الماضي أن جميع أطراف عملية أستانا للتسوية السورية أكّدت مشاركتها في الجولة القادمة من اللقاء.

وعقدت 6 جولات من مفاوضات استانا حول سوريا, كانت آخرها منتصف الشهر الجاري, وانتهت باتفاق تم التوصل إليه بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.