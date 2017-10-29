أعلنت الجبهة الجنوبية في المعارضة السورية, يوم الأحد, أنها مستعدة للمشاركة في لقاء أستانا 7 حول سوريا , المقرر في 30- 31 الجاري, إذا تمت دعوتها, نافية أن يكون هنالك جدل في أوساط المعارضة حول المشاركة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الجبهة عصام الرئيس, في تصريح لوكالة (سبونتيك), إن "الجبهة الجنوبية لم تتلق دعوة بعد للمشاركة في أستانا 7" , مؤكداً "أنه في حال شاركت المعارضة في الشمال فقط، فلا فرق بين المعارضة بالجنوب والشمال".

وكان قيادي في "الجيش السوري الحر" أعلن الشهر الجاري, أن وفد الفصائل تلقى دعوات للمشاركة في الجولة السابعة من محادثات أستانا حول سوريا.

وأعلنت الخارجية الكازاخستانية، الجمعة الماضي أن جميع أطراف عملية أستانا للتسوية السورية أكّدت مشاركتها في الجولة القادمة من المفاوضات يومي 30-31 تشرين الأول.

وعقدت 6 جولات من مفاوضات استانا حول سوريا, كانت آخرها منتصف الشهر الجاري, وانتهت باتفاق تم التوصل إليه بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.