سقط, يوم السبت, قتلى وجرحى بانفجارين وقعا في العاصمة الصومالية مقديشو, في هجوم عنيف يقع للمرة الثانية على التوالي في الصومال خلال الشهر الجاري.

ونقلت وكالة (رويترز) عن الشرطة الصومالية ,قولها أنه قُتل 7 أشخاص على الأقل من بينهم مدنيون وعسكريون في تفجيرين وقعا في العاصمة مقديشو ", ولم تذكر حصيلة دقيقة عن عدد الجرحى من ضحايا التفجيرين حتى الآن.

وأوضحت الشرطة المحلية أن سيارة مفخخة انفجرت في باحة فندق في العاصمة الصومالية مقديشو أعقبه إطلاق نار بعد أن اقتحم مسلحون المبنى.

وأضافت الشرطة أن سيارة ملغومة انفجرت قرب المبنى السابق للبرلمان في مقديشو بعد زمن قليل من اقتحام السيارة للفندق.

ونقلت الوكالة عن ضابط الشرطة نور محمد ,قوله "انفجار السيارة الملغومة الثانية وقع عند المبنى السابق للبرلمان حيث تتواجد قوات عسكرية ".

من جهتها تبنت حركة "الشباب" الصومالية المسؤولية عن تفجير السياؤتين.

وكانت العاصمة مقديشو شهدت في 14 تشرين الأول الجاري, انفجارين ارهابيين , في اعنف وأسوأ هجوم, والذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وشهدت الصومال العديد من الهجمات والتفجيرات منذ انتخاب الرئيس فرماجو، الذي أدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد في شباط الماضي.

سيريانيوز