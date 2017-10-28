قال مسؤول كردي, يوم السبت, أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني لن يمدد فترة رئاسته بعد أول تشرين الثاني المقبل.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المسؤول الكردي ,قوله أن "خطة وضعت تتعلق بسلطات الرئيس بعثها برزاني لبرلمان كردستان يوم السبت على أن تتم مناقشتها غدا".

ومن المتوقع, أن تواصل كل من رئاسة الإقليم الحالية، التي يتولاها منذ عام 2005 زعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مسعود بارزاني، والبرلمان، الذي انتخب عام 2013، عملهما حتى إجراء انتخابات جديدة.

وتأتي هذه التطورات بعد سيطرة الجيش العراقي على مدينة كركوك وعقب شهر من الاستفتاء على الانفصال الذي أجراه اقليم كردستان في 25 أيلول، حيث صوت الأكراد فيه بأعداد كبيرة، متجاهلين الضغوط التي مارستها الحكومة المركزية ببغداد، وتهديدات تركيا وإيران، وتحذيرات دولية من أن الاستفتاء قد يشعل المزيد من الصراعات في المنطقة.

يشار إلى أن الاستفتاء غير الملزم يهدف إلى منح تفويض لرئيس الإقليم مسعود البرزاني لإجراء مفاوضات مع بغداد ودول الجوار.

سيريانيوز