باريس سان جيرمان يصعق نيس بثلاثية نظيفة ويبتعد بصدارة الدوري الفرنسي اخبار الرياضة شارك

حقق باريس سان جيرمان فوزاً صريحاً بثلاثية نظيفة على ضيفه نيس ضمن المرحلة 11 من الدوري الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء في عاصمة الأنوار باريس.

وواصل المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني تألقه وأعاد فريقه باريس سان جرمان إلى سكة الانتصارات عندما سجل ثنائية وصنع الثالث على نيس الذي بدا متواضعاً.



وللمرحلة الثانية توالياً، كان كافاني الأبرز في صفوف فريقه.



فبعدما جنب فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري الهزيمة الأولى هذا الموسم بإدراكه التعادل في الوقت بدل الضائع من مباراة المرحلة الماضية ضد مرسيليا (2-2) بعد طرد نيمار، أكد كافاني مجدداً أنه لا يزال الرقم الصعب في النادي الباريسي على رغم ضمه هذا الصيف البرازيلي، وكيليان مبابي في أكبر صفقتين في تاريخ كرة القدم.



وعمق سان جيرمان الذي يتحضر لاستضافة أندرلخت البلجيكي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، جراح ضيفه نيس وثأر لخسارته مواجهتهما الأخيرة 1-3 الموسم الماضي، ملحقاً بفريق المدرب السويسري لوسيان فافر الهزيمة الرابعة توالياً والسابعة هذا الموسم.



ورفع نادي العاصمة رصيده الى 29 نقطة في الصدارة بفارق 7 نقاط عن ملاحقه موناكو حامل اللقب الذي يحل السبت ضيفاً على بوردو، بينما تجمد رصيد نيس الذي حل ثالثا الموسم الماضي، عند 10 نقاط بعدما عجز عن تحقيق فوزه الأول منذ 17 ايلول حين تغلب على مضيفه رين (صفر-1).



ورفع كافاني رصيده إلى 11 هدفاً في الدوري هذا الموسم، و15 في 14 مباراة خاضها في كل المسابقات حتى الآن و99 في "ليغ 1" منذ انضمامه الى النادي الباريسي عام 2013 من نابولي الإيطالي. سيريانيوز 2017-10-28 13:48:41 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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