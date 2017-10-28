نجح مانشستر يونايتد، في تحقيق مراده بالفوز على ضيفه توتنهام، بهدف وحيد السبت، في افتتاح مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، يحافظ مانشستر يونايتد على المركز الثاني برصيد 23 نقطة، متقدما بفارق 3 نقاط على توتنهام، ومتأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي، الذي يقابل وست بروميتش ألبيون .



ولم يشهد الشوط الأول من اللقاء فرصا خطيرة على المرميين، باستثناء ركلة حرة مباشرة لمانشستر يونايتد سددها ماركوس راشفورد، وتصدى لها حارس توتنهام هوجو لوريس، لكن الفريق الضيف كان الأكثر سيطرة على مجريات الشوط بفضل تماسك خط وسطه، مقابل اعتماد يونايتد على المرتدات التي لم تجد نفعا.



واختلف الأمر في الشوط الثاني، وتجرأ مانشستر يونايتد أكثر في هجماته، خصوصا مع دخول الثنائي جيسي لينجارد وأنتوني مارسيال، في وقت عانى فيه توتنهام من عزله مهاجميه، ليدحل فرناندو يورنتي بدلا من سون.



وأهدر ديلي ألي فرصة التقدم لتوتنهام عندما ضل طريق المرمى من مسافة قصيرة، ورد يونايتد عبر رأسية محكمة من رأس الحربة البلجيكي روميلو لوكاكو أصابت القائم الأيسر، لكن الفريق المضيف تمكن أخيرا من التقدم في الدقيقة 81، بعدما نفذ الحارس دافيد دي خيا ركلة مرمى طويلة حوّلها لوكاكو برأسه إلى مارسيال الذي دخل بالكرة منطقة الجزاء ووضعها في الشباك.