عانى السويسري روجيه فيدرر لبلوغ الدور نصف النهائي لدورة بازل السويسرية في كرة المضرب للمرة الرابعة عشرة في مسيرته، بفوزه بصعوبة على الفرنسي أدريان مانارينو بمجموعتين لمجموعة في ربع النهائي.

وتفوق فيدرر المصنف ثانيا عالميا والباحث عن لقبه الثامن في الدورة التي تقام في مسقط رأسه، على مانارينو بنتيجة 4-6، 6-1 و6-3.



وشكلت خسارة المجموعة الأولى للسويسري (36 عاما) مفاجأة، إذ أن الفرنسي المصنف 28 عالميا لم يتمكن في أربع مواجهات سابقة معه، من الفوز بأي مجموعة.



وتمكن الفرنسي من كسر إرسال السويسري في الشوط التاسع، لكن فيدرر الباحث عن لقبه السابع هذا الموسم والثاني تواليا بعد دورة شنغهاي الصينية للماسترز ألف نقطة، رد بقوة في المجموعة الثانية وكاد أن يحسمها "نظيفة" بعدما تقدم 5-صفر، لكن الفرنسي (29 عاما) الباحث عن لقب أول في مسيرته الاحترافية، فاز بإرساله في الشوط السادس، قبل أن يفوز فيدرر بالشوط الأخير بسهولة.



وفي المجموعة الثالثة، عاد الفرنسي بقوة الى المنافسة، وبقي على تماس مع فيدرر حتى الشوط السادس (3-3) الذي اضطر فيه الأخير إلى إنقاذ أكثر من فرصة لكسر إرساله. وبعد التعادل، كانت الكلمة الفصل لفيدرر في الشوط التالي، إذ كسر إرسال مانارينو وتقدم عليه 4-3، ليعود ويكسر إرساله مرة جديدة في الشوط التاسع.



وعلى رغم ظهوره متوترا في بعض محطات المباراة، استفاد فيدرر بشكل واسع من إرساله الأول وتمكن من تحقيق 12 إرسالا ساحقا.



ويلاقي فيدرر في نصف النهائي، الفائز من المباراة الأخيرة في ربع النهائي التي ستقام في وقت متأخر الجمعة، وتجمع الأميركي جاك سوك والبلجيكي دافيد غوفان.



إلى ذلك، بلغ الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو نصف نهائي الدورة للمرة الثالثة تواليا هذا الموسم، ليلاقي الكرواتي مارين سيليتش.



ويأمل دل بوترو المصنف رابعا في هذه الدورة و14 عالميا، في حجز مكان له في بطولة الماسترز الختامية للموسم والتي تقام الشهر المقبل في لندن، بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين في العالم.



ودخل الأرجنتيني دورة بازل بعد احتفاظه بلقب دورة ستوكهولم السويدية، وبلوغه نصف نهائي دورة شنغهاي الصينية للماسترز ألف نقطة، ما عزز حظوظه في الحلول بين الكبار.



ويمكن لدل بوترو (29 عاما) في حال فوزه بنهاية الأسبوع في بازل، ضمان المشاركة في بطولة الماسترز، ليواصل بذلك صعوده منذ آب الماضي حينما كان مصنفا 47 عالميا فقط.