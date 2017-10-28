توج المنتخب الإنكليزي بلقب كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً عقب فوزه السبت على نظيره الإسباني بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية من البطولة التي استضافتها الهند على ملعب يوبا بهاراتي كريرنغان في مدينة كالكتا.

وواصلت إنكلترا حصدها للألقاب العالمية على مستوى الأعمار السنية الصغيرة فبعد فوز المنتخب الإنكليزي ببطولة العالم للشباب تحت عشرين عاماً جاء الدور على ناشئي إنكلترا ليتوجوا السبت بلقب مونديال الناشئين دون 17 عاماً في الهند.



وجاءت المباراة قوية ومثيرة طوال شوطيها وخرجت تليق بكونها نهائي البطولة، وكانت كلمة البداية لناشئي إسبانيا الذين افتتحوا التسجيل عن طريق سيرجيو غوميز لاعب برشلونة في الدقيقتين 10 و31.



وانتفض المنتخب الإنكليزي عقب ذلك مسجلاً عودة بالغة القوة، فسجل خمسة أهداف على التوالي تناوب على إحرازها كل من ريان بريوستر في الدقيقة 44 ومورغان جيبس وايت في الدقيقة 58، وفيل فودين في الدقيقة 69، وعقب الانهيار التام للمنتخب الإسباني أحرز كل من مارك جويهي فيل فودين هدفين في الدقيقتين 84 و88 على التوالي.