مانشستر سيتي يتشبث بالصدارة وفوز ثمين لليفربول والارسنال بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

واصل مانشستر سيتي تقدمه بثبات فحقق فوزاً جديداً خارج أرضه على وست بروميتش ألبيون 3-2 في المرحلة 10 من الدوري الإنكليزي الممتاز .

وسجل لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، الألماني ليروي ساني 10 و البرازيلي فرناندينهو 15 ورحيم سترلينغ 65، ولوست بروميتش جاي رودريغيز 13 و الإيطالي فيديريكو سيرايوكو 90+2.



واستمر سيتي في الصدارة رافعاً رصيده إلى 28 نقطة بفارق 5 نقاط عن جاره مانشستر يونايتد الذي فاز اليوم على توتنهام 1-0.



أما وست بروميتش فتجمد رصيده عند النقطة العاشرة في المركز 14.



وحقق ليفربول فوزاً مستحقاً على ضيفه هيديرسفيلد تاون 3-0. سجل للريدز دانيل ستوريدج 50 والبرازيلي روبرتو فيرمينو 58 وجيورجينهو فاينالدوم 75.



وتصدى حارس هيديرسفيلد تاون الدانماركي جوناسل لوسل لركلة جزاء نفذها المصري محمد صلاح 42.



وأصبح رصيد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب 16 نقطة في المركز 6، أما هيديرسفيلد تاون فتوقف رصيده عند النقطة 12 في المركز 11.



وهزم آرسنال ضيفه سوانسي بصعوبة 2-1، سجل للمدفعجية البوسني سياد كولاسيناك 51 والويلزي آرون رامزي 58، وهدف سوانسي الوحيد سام كليوكاس 22.



وأصبح رصيد آرسنال 19 نقطة في المركز الرابع، أما سوانسي فبقي رصيده 8 نقاط في المركز 17.



ونجح ستوك سيتي بتخطي واتفورد خارج أرضه 1-0، سجل الهدف الوحيد الاسكتلندي دارين فليتشر 16 ليرفع رصيد فريقه إلى 11 نقطة في المركز 13، أما واتفورد فتوقف رصيده عند النقطة 15 في المركز السابع.



وتعادل كريستال بالاس على أرضه مع وست هام يونايتد 2-2 سجل لكريستال بالاس الصربي لوكا ميليفوجيفيتش 50 من ركلة جزاء وويلفريد زاها 97، ولوست هام المكسيكي خافيير هيرنانديز 31 وآندريه أيو 43. سيريانيوز 2017-10-28 18:29:14 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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