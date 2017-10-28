موناكو يؤكد منافسته على اللقب بفوز ثمين على ملعب بوردو بالدوري الفرنسي اخبار الرياضة شارك

واصل موناكو حامل اللقب الضغط على باريس سان جيرمان المتصدر بفوزه على مضيفه بوردو 2-0 السبت في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ومنح السنغالي بالديه دياو كيتا التقدم لموناكو في الدقيقة 57 إثر تمريرة من البرتغالي جواو موتينيو، وأضاف توما ليمار الثاني في الدقيقة 65.



وخاض موناكو المباراة في غياب قائده وهداف الدوري الدولي الكولومبي راداميل فالكاو (13 هدفاً) بسبب الاصابة.



وهو الفوز الثاني على التوالي لموناكو والثامن هذا الموسم فرفع رصيده إلى 25 نقطة معيداً الفارق إلى 4 نقاط بينه وبين باريس سان جيرمان الفائز على ضيفه نيس 3-0 الجمعة في افتتاح المرحلة.



في المقابل، مني بوردو بخسارته الثانية على التوالي والثالثة هذا الموسم والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز السابع. سيريانيوز 2017-10-28 18:22:41 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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