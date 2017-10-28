اعتلى بايرن ميونيخ، صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوزه على لايبزيج (2-0) السبت بالجولة العاشرة من البطولة التي شهدت سقوط بروسيا دورتموند 2-4 أمام هانوفر.

جاء هدفي البايرن عن طريق خاميس رودريجيز (20) وروبيرت ليفاندوفيسكي (38).



ورفع بايرن ميونيخ، رصيده إلى 23 نقطة في صدارة البوندسليجا، مستغلاً سقوط بوروسيا دورتموند، أمام هانوفر (2-4).



وتلقى بوروسيا دورتموند خسارته الثانية هذا الموسم وواصل نزيف النقاط، بسقوطه أمام مضيفه هانوفر 2-4.



وهي المباراة الثالثة توالياً محلياً التي يفشل فيها دورتموند في تحقيق الفوز (خسارتان وتعادل)، والرابعة في مختلف المسابقات، فتجمد رصيده عند 20 نقطة، بالتساوي مع بايرن وبفارق نقطة عن لايبزيغ.



وجاءت خسارة بوروسيا دورتموند قبل 4 أيام من استضافته أبويل القبرصي في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يعاني الأمرّين أيضاً إذ يملك نقطة واحدة في 3 مباريات، وقبل استضافته للفريق البافاري السبت المقبل على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند في قمة المرحلة الحادية عشرة.



في المقابل، حقق هانوفر فوزه الثاني على التوالي والخامس هذا الموسم فرفع رصيده إلى 18 نقطة وصعد إلى المركز الرابع.



ولم تكن حال هوفنهايم أفضل من بوروسيا وتابع بدوره نتائجه المخيبة بخسارته أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-3.



وصعد بوروسيا مونشنغلادباخ إلى المركز السادس برصيد 17 نقطة بفارق نقطة أمام هوفنهايم الذي تراجع إلى المركز السابع بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي (تعادلان وخسارتان).



وحذا باير ليفركوزن حذو مونشنغلادباخ وقلب الطاولة على ضيفه كولن وخرج فائزاً 2-1.