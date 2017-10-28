تصدّر يوفنتوس الدوري الإيطالي مؤقتاً بفضل تألق نجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين صاحب الفضل في الفوز الثمين على المضيف ميلان (2-0) يوم السبت في قمة الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

على ملعب "سان سيرو"، سطع نجم هيغواين في لقاء القمة حيث سجّل هدفي اللقاء من تسديدتين متقنتين (23 و63).



جدير بالذكر، أنّ هيغواين نجح بثنائيته في مباراة اليوم في بلوغ الهدف رقم 101 له في 153 مباراة في الدوري الإيطالي.



بهذا الفوز، تصدّر يوفنتوس صدارة ترتيب الـ"كالتشيو" برصيد 28 نقطة مؤقتاً بفارق الأهداف عن نابولي الذي سيكون مرشحاً لاستعادة الصدارة الأحد عندما يستقبل ساسوولو.



بينما بقي ميلان ثامناً برصيد 16 نقطة، متكبّداً هزيمته الخامسة هذا الموسم التي قد تقرّب المدرب فينشنزو مونتيلا من باب الرحيل على الرغم من تأكيد إدارة اللومباردي على تشبثها به مؤخراً.