سقط ضحايا, يوم الجمعة, جراء اندلاع في مصفاة للنفط بالعاصمة الإيرانية طهران , قبل تمكن فرق الإطفاء من إخمادها.

وذكرت وكالة (ارنا) ان الموقع الالكترونی لوزارة النفط الایرانیة اشار الى ان " 6 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 2 آخران جراء الحریق الذی اندلع فی مصفاة النفط بجنوب العاصمة ".

وارجع قائممقام مدینة شهر ری جنوب العاصمة طهران هدایت الله جمالی بور سبب اندلاع الحريق الى "تسرب مواد نفطیة , مما أسفر عن مصرع 6 من المهندسین والكوادر الفنیة".

وأوضح بان "حادث الحریق وقع فی احدى الوحدات قید الصیانة ولم یتسبب فی اضرار مادیة كبیرة , فيما التحقیق جار لمعرفة اسباب الحادث".

من جهته, اعلن مسؤول في مصفاة ري في طهران, بحسب وكالة (فارس), ان "سبب الحريق يعود الى تسرب في وحدة تقطير المنتجات النفطية"، مشيرا الى أن "الوحدات الأخرى للمصفاة لم تتضرر جراء الحريق".

وتمكن رجال الاطفاء من اطفاء الحريق بشكل كامل, بحسب الوكالة.

وتكررت حوادث الحرائق في طهران, حيث اصيب عدد من الأشخاص في اب الماضي جراء نشوب حريق طال مستودعين بجنوب طهران, كما اندلع حريق ضخم في حزيران الماضي، ببرج سكني غرب العاصمة , اسفر عن اصابات.

كما انهار برج تجاري في طهران، مطلع العام الجاري، إثر حريق ضخم اندلع في الطوابق العليا من المبنى، مما تسبب بإصابة العشرات.