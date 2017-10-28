قال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي يوم السبت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتعيين رئيس جديد لأركان حرب القوات المسلحة بدلا من الفريق محمود حجازي.

واضاف المتحدث العقيد تامر الرفاعي, في تصريحات صحفية, أن رئيس الأركان الجديد هو الفريق محمد فريد حجازي مساعد وزير الدفاع وأنه سيبدأ عمله اعتبارا من اليوم.", لافتا الى أن القرار شمل تعيين رئيس الأركان المنتهية خدمته "مستشارا لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجى وإدارة الأزمات" اعتبارا من اليوم.

وبرز الفريق محمود حجازي, منذ نحو عام كمنسق للملف العسكري والسياسي الليبي في الحكومة المصرية.

و شغل رئيس الأركان الجديد منصب الأمين العام لوزارة الدفاع وقائد الجيش الثاني الميداني المسؤول عن حملة تشارك فيها الشرطة ضد متشددين موالين لتنظيم "داعش" ينشطون في محافظة شمال سيناء المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة.

كما شغل منصب أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقال المتحدث العسكري في صفحته على فيسبوك إن قرار السيسي شمل ترقية رئيس الأركان الجديد إلى رتبة الفريق. وكان يحمل رتبة لواء أركان حرب.

وكان المتحدث الرئاسي علاء يوسف قال في وقت سابق اليوم إن السيسي عقد اجتماعا ضم وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة واللواء أركان حرب محمد فريد حجازي مساعد وزير الدفاع قبل ترقيته وإعلان تعيينه في المنصب الجديد.

وقال المتحدث الرئاسي إن الاجتماع "جاء في إطار متابعة التطورات الأمنية في البلاد وجهود ملاحقة الجماعات الإرهابية".

وأضاف أن االسيسي "اطلع على تقارير بشأن التدابير الجاري اتخاذها لضمان تأمين الحدود البرية والبحرية للبلاد وإحكام السيطرة على المنافذ والمعابر".

وأعلنت وزارة الداخلية الجمعة أن 13 مسلحا قتلوا في اشتباكات مع الشرطة في محافظة الوادي الجديد المتاخمة لجنوب ليبيا الذي تنشط فيه جماعات متشددة.

وكان 11 ضابط شرطة وفرد شرطة وخمسة مجندين قد لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون في هجوم شنه مسلحون في 20 الجاري على مأمورية أمنية في منطقة صحراوية على مسافة 135 كيلومترا جنوب غربي القاهرة.