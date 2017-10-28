برشلونة يخطف فوزاً ثميناً من ملعب اتلتيك بلباو ويحافظ على صدارة الدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

قاد ليونيل ميسي، برشلونة للفوز على مضيفه أتلتيك بيلباو (2-0) السبت ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجَّل ميسي هدف برشلونة في الدقيقة (37)، وهو الهدف رقم 12 له بالبطولة هذا الموسم، ورقم 23 في مرمى أتلتيك بيلباو.



ونجح البرازيل باولينيو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (90+3).



ورفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن ملاحقه فالنسيا، فيما توقف رصيد أتلتيك بيلباو عند 11 نقطة في المرتبة الـ11.



تألق ليونيل ميسي خلال الشوط الأول ونجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد، كما تألق الحارس الألماني تيرشتيجن في إنقاذ مرمى برشلونة من أكثر من فرصة محققة للتهديف.



قدم برشلونة مستوى جيدًا بالشوط الأول وسط أداء مميز من ميسي، وباولينيو، وسواريز، وسجل ميسي هدف فريقه الوحيد بهذا الشوط، مستفيدًا من تألق شتيجن الذي تصدى لأكثر من فرصة محققة أبرزها انفراد تام لأدوريز.



وبالشوط الثاني سيطر أتلتيك بيلباو وسط تراجع من برشلونة، ونجح في الوقت الضائع من تسجيل الهدف الثاني من هجمة مرتدة، مررها ميسي لسواريز الذي سدد ترتد من الحارس يجدها باولينيو أمامه يضعها في الشباك. سيريانيوز 2017-10-28 18:46:54 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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