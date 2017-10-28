بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، يوم السبت, التعاون القائم بين المملكة والأمم المتحدة في التعامل مع تبعات أزمة اللجوء السوري.

واكد كل من الصفدي ووكيل الأمين العام, خلال لقائهما, "اعتزازهما بالمستوى العالي من التنسيق والتعاون بين المملكة والأمم المتحدة، وأكدا الحرص على تطوير التعاون".

وكان الصفدي قال اوائل الشهر الجاري أن بلاده لن تسمح بدخول لاجئين من مخيم الركبان إلى أراضيها, فيما أشار إلى أن إيصال المساعدات للاجئي مخيم الركبان السوري يجب أن يكون عبر الأراضي السورية.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن منذ بداية الأزمة في سوريا، أكثر من 600 ألف لاجىء سوري بحسب احصاءات أممية، فيما أظهر تقرير صدر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، أن عدد السوريين في المملكة حوالي 1.370 مليون لاجئ، يعيش منهم داخل مخيمات الإيواء نحو 115 ألفاً.