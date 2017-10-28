بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت في اتصال هاتفي أهمية تكثيف الجهود لضمان مناطق خفض التصعيد في سوريا ومكافحة الإرهاب والدفع بعملية التسوية السياسية هناك.

وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان له أن "الزعيمين تبادلا بشكل شامل وجهات النظر بخصوص مختلف أطياف التطوير الناجح للتعاون الثنائي، بما في ذلك تنفيذ مشروعات الطاقة الكبيرة المشتركة".

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية بينهما.

وجاء الاتصال بين بوتين واردوغان قبل يومين من اجتماع استانا 7 حول الازمة السورية والذي تمخض عنه اقامة مناطق خفض تصعيد في 4 مناطق في سورية.

وتتهم السلطات السورية التدخل التركي في ادلب بانه "احتلال" وياتي خارج الاتفاق الذي تم التوصل اليه في استانا.

يذكر أن العاصمة الكازاخية استانا استضافت ستة اجتماعات حول سوريا هذا العام كان آخرها في الرابع عشر والخامس عشر من ايلول الماضي وأكدت في مجملها على الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وتثبيت وقف الأعمال القتالية وإنشاء مناطق تخفيف التوتر.