أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, يوم السبت, انه يحق للقوات التركية التواجد في سوريا والعراق, عندما تتساقط آلاف القذائف على أراضيها.

ونقلت وكالات انباء عن اردوغان قوله, في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح مجموعة من المشاريع في محافظة قونية, أنه "لا يحق لأولئك الذين جاؤوا من أقاصي العالم أن يسألوا تركيا ماذا تفعل قواتك في سوريا والعراق".

واشار الرئيس التركي الى أن بلاده "يحق لها التواجد في سوريا والعراق بينما تتساقط القذائف على أراضيها ويُقتل جنودها إثر ذلك".

وتتواجد قوات تركية في مناطق بالعراق وسوريا قريبة من حدودها مع الدولتين, في حين تعارض الحكومة السورية التوغل التركي, وطالبت بخروجهم "دون شروط", واعتبرت وجودهم "احتلال وغير شرعي".

ويأتي ذلك في ظل المساعي التركية للتقدم نحو مدينة عفرين التي تسيطر عليها القوات الكردية, بعد اكتمال عملية ادلب إلى "حد بعيد", بحسب التصريحات الرسمية التركية.

وبدأ الجيش التركي هذا الشهر إقامة نقاط مراقبة وعمليات استطلاعية في إدلب، في اطار اتفاقات استانا، لتطبيق اتفاق مناطق "خفض التوتر" بالمنطقة, كما أنشأ نقطة عسكرية جديدة جنوبي مقاطعة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي .

وتتخوف تركيا من تقدم مقاتلين أكراد, مدعومين من التحالف الدولي, خلال المعارك التي دارت بشمال وشمال شرق سوريا وسيطرتهم على عدة مناطق تحاذي حدودها, حيث تعتبرهم جماعات مرتبطة مع منظمة “بي كا كا ” الإرهابية.

وبدأت مؤخرا بشن غارات على معاقل القوات الكردية, كما شددت من اجراءاتها الامنية على الحدود مع سوريا وأرسلت مزيد من التعزيزات العسكرية.