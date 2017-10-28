سقطت قذائف صاروخية, يوم الجمعة, على مدينة محردة شمال مدينة حماة, مما أسفر عن سقوط جريحين.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "إرهابيين ينتشرون في المناطق المتاخمة لريف إدلب الجنوبي استهدفوا منازل المدنيين في مدينة محردة بعدد من القذائف الصاروخية ما تسبب بإصابة شخصين ووقوع أضرار مادية في المنازل والبنية التحتية للمدينة."

وكانت محردة شهدت الأسبوع الماضي سقوط قذائف صاروخية, مما اسفر عن مقتل شخص ووقوع أضرار مادية.

وسقط عدد من الضحايا في الاونة الاخيرة في عدة مناطق بحماه جراء سقوط قذائف تم اطلاقها على المدينة.