اتهمت وكالة أنباء (الأناضول), يوم الجمعة, قوات كردية بإطلاق النار على عشرات المدنيين الراغبين في العودة إلى منازلهم بالرقة, ما أسفر عن سقوط جرحى.

وأوضحت الوكالة أن " العشرات من سكان حي المشلب شرقي الرقة حاولوا العودة إلى بيوتهم، إلا أن مقاتلي منظمة " ب ي د", منعوهم، فبادر السكان بالاحتجاج على هذا الإجراء، فقام مقاتلو المنظمة بإطلاق النار عليهم، ما أدى إلى إصابة 12 شخصا منهم، بينهم امرأة".

ونقلت الوكالة عن ناشطين قولهم ان منع عناصر المنظمة السكان من العودة إلى بيوتهم، كان "بسبب انشغال مقاتلي المنظمة بنهب البيوت في الحي وبقية أحياء المدينة".

وتمكنت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد), منذ نحو اسبوعين, من السيطرة بشكل كامل على مدينة الرقة, بعد معارك مع ما تبقى من المقاتلين الأجانب التابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وتتهم تركيا الفصائل الكردية بسوريا بارتباطها بحزب العمال الكردستاني, والتي تعتبره محظوراً في بلادها ومصنف كمنظمة إرهابية لتبنيه العمل المسلح ضدها.