بعد حي الصناعة..النظامي يستعيد حويجة صكر بدير الزور الاخبار المحلية شارك

واصل الجيش النظامي حملته العسكرية في دير الزور, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), حيث تمكن من استعادة السيطرة بشكلك كامل على حويجة صكر.

وبينت وزارة الدفاع, عبر موقعها الالكتروني, ان الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة استعاد السيطرة على حويجة صكر بدير الزور". وأشارت الوزارة الى ان "وحدات الهندسة تقوم بتفكيك وإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها التنظيم بكثافة في الشوارع والطرقات والمفارق والساحات والأبنية". وكان الجيش النظامي استعاد يوم الاربعاء بشكل كامل السيطرة على حي الصناعة بمدينة دير الزور, و محطة T2 الإستراتيجية في الريف الجنوبي. واستعاد الجيش النظامي في الايام الاخيرة عدة مدن وقرى اهمها خشام والموحسن والحسينية والبوليل في الطرف الغربي لنهر الفرات, بعد انتزاعه مدينة الميادين ابرز معاقل "داعش". وتاتي السيطرة على حويجة صكر في وقت يستعد التحالف الدولي لشن هجوم على مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور, والتي تعد هدفاً أيضاً للنظام السوري. وتمكن الجيش النظامي في 5 أيلول الماضي من الوصول إلى مدينة دير الزور وفك الحصار عن جزء من المدينة قادمة عبر الصحراء السورية من تدمر، ومدعوماً من تحالف عسكري يضم روسيا و"حزب الله". سيريانيوز

2017-10-28 10:01:20 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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