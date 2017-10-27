أعلنت الرابطة الفرنسية لكرة القدم إيقاف نجم باريس سان جيرمان الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مباراتين بينهما واحدة مع وقف التنفيذ بسبب طرده في نهاية المباراة ضد مرسيليا (2-2) الأحد الماضي.

وسيغيب نيمار عن مباراة فريقه أمام ضيفه نيس الجمعة.



وطرد نيمار لتلقيه انذارين آخرهما لدفعه الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس بدون كرة بعدما عرقله الأخير من الخلف عندما كان مرسيليا متقدماً 2-1 على ملعب فيلودروم.



وهي حالة الطرد الأولى لنيمار منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الباريسي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو من برشلونة الإسباني.



وسجل نيمار 7 أهداف ومرر 5 كرات حاسمة في 8 مباريات كأساسي في الدوري.



ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب بفارق 4 نقاط أمام موناكو حامل اللقب.