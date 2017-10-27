تغلب السويسري روجيه فيدرر على الفرنسي بونوا بير بسهولة 6-1 و6-3 في أقل من ساعة، ليبلغ ربع نهائي دورة بازل السويسرية لكرة المضرب للمرة الخامسة عشرة في مسيرته.

واحتاج السويسري المخضرم (36 عاما) إلى 57 دقيقة فقط ليحقق فوزه الخامس على بير في خمس مواجهات بينهما، ويواصل السعي لإحرازه لقبه السابع هذا الموسم، والذي سيكون له نكهة خاصة لكون الدورة السويسرية تقام في مسقط رأسه.



ويلتقي فيدرر في الدور المقبل الفرنسي أدريان مانارينو السابع الذي تغلب على الكندي الشاب دنيس شابوفالوف 4-6 و6-1 و6-2.



وتعتبر بازل من الدورات المفضلة لفيدرر، إذ توج بلقبها سبع مرات وخسر خمس مباريات نهائية، وغاب عنها الموسم الماضي للإصابة.



ويسعى فيدرر المصنف ثانيا عالميا، إلى تقليص الفارق عن المتصدر رافايل نادال، والسعي لمحاولة استعادة صدارة التصنيف.



ولا تزال أمام اللاعبين دورة باريس بيرسي وبطولة الماسترز في لندن.



وعانى الكرواتي مارين سيليتش الثاني لبلوغ ربع النهائي بفوزه على مواطنه بورنا كوريتش 6-3 و3-6 و6-3.



وسيواجه سيلتيش في مباراته المقبلة المجري مارتون فوكسوفيتش الفائز على الأرجنتيني ليوناردو ماير 3-صفر ثم بالانسحاب.



كما تأهل الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الرابع بفوزه على الفرنسي جوليان بينيتو 6-4 و6-4، وسيلتقي الاسباني روبرتو باوتيتسا اغوت المتأهل الأربعاء.