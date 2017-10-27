عانى بايرن ميونيخ الأمرين واحتاج إلى ركلات الترجيح للفوز 5-4 على مضيفه لايبزيغ الذي لعب بعشرة لاعبين ولحق بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا في ختام الدور الثاني.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وكان لايبزيغ البادىء بالتسجيل عبر السويدي إميل فورسبرغ في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، ورد بايرن ميونيخ بعد 5 دقائق بواسطة الإسباني ثياغو الكانتارا.



وكاد بايرن ميونيخ أن يدفع غالياً ثمن الفرص الكثيرة التي سنحت أمامه خصوصاً في الشوط الثاني الذي أكمله لايبزيغ بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53 إثر طرد لاعب الوسط الدولي الغيني نابي كيتا لتلقيه انذارين، وأرغمه صاحب الأرض على الاحتكام التمديد ومن ثم إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق البافاري بعدما أهدر الدولي تيمو فيرنر ركلة الجزاء الخامسة الأخيرة في السلسلة الأولى.



وفي ركلات الترجيح، سجل لبايرن ميونيخ ليفاندوفسكي والنمسوي دافيد ألابا وماتس هوملز وسيباستيان رودي والهولندي أريين روبن، وللايبزيغ البرازيلي برناردو والسلوفيني كيفن كامبل ومارسيل هالشتنبرغ وفيلي أوربان، وأهدر تيمو فيرنر.



وتخطى كولن محنه في البوندسليغا حيث يحتل المركز الأخير من دون أي انتصار حتى الآن، وحقق فوزاً غالياً خارج قواعده من مضيفه هرتا برلين 3-1.



وحذا فيردر بريمن حذو كولن وحقق فوزه الثاني هذا الموسم وفي مسابقة الكأس بالذات عندما تغلب على ضيفه هوفنهايم بهدف وحيد سجله الجزائري إسحاق بلفوضيل في الدقيقة 30.



ولم يتذوق فيردر بريمن طعم الفوز حتى الآن في الدوري هذا الموسم حيث تعادل 5 مرات وخسر 4 مرات.



وبدوره وضع فولفسبورغ حداً لسبع مباريات دون انتصار في البوندسليغا (6 تعادلات وخسارة) وتغلب على هانوفر سادس الدوري بهدف وحيد