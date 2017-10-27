أعلن برلمان إقليم كاتالونيا, يوم الجمعة, الاستقلال عن إسبانيا في تصويت مثير للجدل, في حين أقرّ مجلس الشيوخ الإسباني الحكم المباشر لإقليم كاتالونيا بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي.

ونقلت وكالة (رويترز) عن رئيسة البرلمان ,قولها أن البرلمان المؤلف من 135 عضوا وافق على إعلان الاستقلال بتأييد 70 صوتا مقابل اعتراض عشرة وامتناع اثنين عن التصويت.

ومن المرجح أن تقضي المحكمة الدستورية الإسبانية بعدم مشروعية التصويت على استقلال كاتالونيا و الذي أثار الكثير من الجدل.

من جهته, فوض مجلس الشيوخ الإسباني الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي بفرض الحكم المباشر من مدريد على إقليم كاتالونيا بعد دقائق من إعلان الإقليم الاستقلال عن إسبانيا .

ومن المتوقع أن يعقد راخوي اجتماعا لمجلس وزرائه لبدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بحكم كاتالونيا.

وقد يشمل ذلك إقالة حكومة برشلونة والاضطلاع بالإشراف المباشر على قوات الشرطة في كاتالونيا.

وكانت حكومة إقليم كاتالونيا, أعلنت في وقت سابق من تشرين الأول الجاري, عن تصويت 90 % من المشاركين في الاستفتاء لصالح انفصال الإقليم عن اسبانيا, وجاءت عملية التصويت عقب يوم خيم عليه التوتر في المنطقة الواقعة بشمال شرق البلاد, بعدما منعت الشرطة تنظيم الاستفتاء.

ومنعت الحكومة الاسبانية بكافة السبل إجراء الاستفتاء, حيث صادرت بطاقات الانتخاب وصناديق الاقتراع , وداهمت المراكز المعدة للاقتراع.

ويشار إلى أن عملية التصويت واجراءات الحكومة الاسبانية لمنعها شهدت اندلاع مظاهرات تطورت إلى أعمال عنف ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.