توج الوحدة بكأس الجمهورية لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على الكرامة في المباراة النهائية التي اقيمت يوم الجمعة على ملعب تشرين في دمشق.

ونجح الوحدة في افتتاح التسجيل عبر انس بوطة (15) فيما أضاف محمد حمدكو الهدف الثاني (30)، فيما قلص الكرامة النتيجة بهدف عبر عبيدة السقا (49).



وكان الوحدة أحرز اللقب ست مرات آخرها الموسم الماضي بفوزه على الجيش بهدف دون مقابل علما أنه توج بلقب نسخة 2012 قانونا بعد اعتذار فرق الدور نصف النهائي عن خوض المباريات فيما خسر نهائي 1984 أمام الاتحاد بهدف دون رد.



وفشل الكرامة بالعودة إلى منصات التتويج واستعادة أمجاده حيث توج باللقب ثماني مرات آخرها في 2010 بفوزه على النواعير بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة.



وتأهل الكرامة والوحدة إلى المباراة النهائية بفوزهما على الجيش 1-صفر وعلى الاتحاد 3-1 على التوالي في الدور نصف النهائي.