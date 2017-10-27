كشف المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" رايان ديلون ، يوم الجمعة, عن ازدياد عدد الاتصالات الأمريكية الروسية لتفادي الحوادث في سوريا.

وقال ديلون في تصريح صحفي نقلته وكالة (نوفوستي) الروسية أنه "مع اقتراب القوات الداعمة للنظام السوري وشركائنا من (قوات سوريا الديمقراطية) من بعضها، كان يجب أن تزداد جهودنا لتجنب الحوادث ".

وأشار إلى أنه "كانت هناك لقاءات شخصية بمشاركة القادة العسكريين الكبار، وقادة العمليات، تم خلالها الحديث عن اتخاذ بعض الإجراءات للحيلولة دون نشوب نزاعات، ولكي نتمكن من تنفيذ المهام وتحقيق أهدافنا في القضاء على "داعش".

وكان التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش", أعلن في 17 تشرين الأول الجاري, أن ممثلين عن التحالف وروسيا عقدوا لقاء ثانيا بشأن تجنب حوادث بين الجانبين في سوريا.

وكشف مسؤولون عسكريون أمريكيون في أيلول الماضي, أن جنرالات من روسيا والولايات المتحدة اجتمعوا وجها لوجه في مسعى لتجنب الاشتباكات العرضية أثناء قتالهم لـ تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا.

وجاء الاجتماع الاول عقب اتفاق بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الامريكي ريكس تيلرسون على تجنب وقوع نزاعات أثناء العمليات العسكرية في سوريا.

كما جاء بعد اتهام البنتاغون بقصف المقاتلات الروسية قوات "سوريا الديمقراطية, المدعومة امريكيا, في دير الزور, والتي تواجه عمليات عسكرية شرسة, في حين نفت موسكو ذلك, مبينة انها ابلغت الامريكان مسبقا بعملياتها العسكرية في المنطقة.

وكانت كلاً من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية قد وقعتا على مذكرة خاصة تنص على تجنب الحوادث في سوريا.

ويشار إلى أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، يجري العملية العسكرية ضد "داعش" في سوريا منذ 2014 من دون التنسيق مع دمشق، فيما تجري روسيا العملية العسكرية ضد التنظيم منذ 2015، وذلك بطلب من الحكومة السورية.

سيريانيوز