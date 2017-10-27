أتاحت "فيسبوك" ميزة تتبع المستخدمين على "واتس اب" عبر مشاركة موقعهم الجغرافي بشكل مباشر مع أصدقائهم، في المنطقة العربية بعد أن توفرت قبل ذلك في الولايات المتحدة وأوروبا.

وبحسب "سكاي نيوز"، فإن هذه الميزة تتيح للأهل تتبع أولادهم خلال السفر أو حياتهم اليومية، لكن بموافقة الطرفين، فيمكن لمستخدمي "أندرويد" تشغيل الميزة بالضغط على الزر الذي يحمل إشارة "ملف مرفق" ثم اختيار الموقع Location وبعدها الضغط على الخيار Share Live Location، ثم اختار الفترة الزمنية، ثم ارسال الموقع إلى الطرف الآخر.

وكان و"اتس اب" يتيح في البداية إمكانية إرسال الموقع إلى الأصدقاء، لكن ذلك الموقع ثابت ويختلف الأمر في الميزة الجديدة التي تعرض موقع المستخدم بشكل حي ومباشر يتغير كلما تغير مكانه.

ويمكن تشغيل الميزة في نظام تشغيل iOS الخاص بأجهزة "آبل"، بالضغط على زر + في أسفل التطبيق واختيار الموقع Location ثم خيار Share Live Location، بعدها تظهر قائمة تشمل 15 دقيقة و1 ساعة و8 ساعات وهي المدة التي يريد للآخرين أن يتابعوا خلالها موقعه الجغرافي وتغيره بشكل مباشر، ويمكن إضافة تعليق ثم الضغط على زر الإرسال.



وسيتمكن مستقبل الرسالة، سواء كان شخصا واحدا أو مجموعة، من مراقبة الموقع الجغرافي للمرسل بشكل حي ومباشر طوال الفترة التي حددها المرسل.

ويمكن في أي لحظة أن يوقف مرسل الموقع الجغرافي، مشاركة الموقع المباشر الخاص به مع الآخرين، وتعليق هذه الميزة.