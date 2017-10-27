أطلقت "أدوبي" أداة جديدة تدعى Scribbler تقوم بتلوين الصور اعتمادًا على خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب وسائل إعلام، فإن Scribbler قادرة حاليًا على تلوين الوجوه فقط، وغير قادرة على استكشاف محتويات الصور الأُخرى كجسم الإنسان.



وقدّمت أدوبي للأداة الجديدة آلاف الصور التي تم تلوينها باستخدام الحاسب، أي تقديم نسخة باللونين الأبيض والأسود وأُخرى مُلوّنة، قامت بدراستها وأصبحت قادرة على تلوين الصور بشكل آلي.

وجاء الكشف عن الأداة الجديدة من "أدوبي" خلال مؤتمر MAX 2017 الذي جرى قبل أيام قليلة.