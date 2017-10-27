أكد الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك، أن الشركة ستضع جهاز Mac Mini ضمن خطط انتاجها القادمة.

وبحسب " thenextweb"، فإن أحد الأشخاص قام بمراسلة الرئيس التنفيذي عبر البريد الالكتروني وسؤاله مباشرة عن جهاز Mac Mini جديد، فجاء الرد بأن ذلك سيكون ضمن خطط الشركة.

وبعد مرور ثلاثة أعوام على تحديث أجهزة Mac Mini، اعتبر البعض أن هذه نهاية الجهاز وأنه لن يتم تحديثه مرة أخرى.

ولم يشارك كوك المزيد من التفاصيل في جوابه، لكنه يعكس تعليقات رئيس التسويق في "آبل" فيل شيلر الذي قال في وقت سابق من هذا العام إن جهاز Mac Mini يعتبر عنصر مهم في تشكيلة منتجاتهم.