أعلنت "هواوي" عن بدء تطوير هاتف بتصميم قديم قابل للطي قد يتم إطلاقه العام المقبل.

وبحسب "عالم التقنية"، فإن الشركة بدأت بوضع النماذج الأولية واختبارها دون الإفصاح عن كيف سيكون شكل طي الهاتف، وان كان سيحوي شاشتين أم واحدة وما تفاصيلها.

وأعلنت "موتورولا" مؤخراً نيتها إعادة إنتاج هاتف "موتورولا رازر" المطوي القديم، عبر شركة بريطانية، على غرار مافعلته "نوكيا" عندما أعادت شركة "اتش ام دي" المالكة للعلامة التجارية انتاج هاتف 3310 القديم.

وكانت "سامسونغ" و"إل جي" أعلنتا عن عدة هواتف قابلة للطي تركزان فيها على السوق الآسيوي تحديداً، ضمن توجه بعض الشركات لإعادة تصنيع هواتف بتصاميم قديمة.

وأثارت شركة ZTE الاهتمام ولفتت إليها الأنظار بعد الإعلان عن هاتفها الأخير Axon Mالذي يأتي بشاشتين كاملتين قابلتين للطي ويمكن عرض محتوى واحد عليهما أو محتوى منفصل.