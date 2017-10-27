بدأت "فيسبوك" باختبار ترتيب الإشعارات وفقاً لأهميتها بدلاً من الترتيب الزمني، حيث ستقرر شبكتها الاجتماعية الإشعارات الأكثر اهمية للمستخدمين، وتقسيمها إلى جديدة وسابقة.

وبحسب "انديبندت"، فإنه سيصل إلى المستخدمين تبيه يؤدي النقر عليه الانتقال لصفحة منفصلة في مركز مساعدة "فيسبوك" ويتضمن التنبيه عبارة "يتم الآن تصنيف الإشعارات الجديدة لمساعدتك في معرفة ما هو الأكثر أهمية بالنسبة لك".

وتعرض الصفحة الجديدة التي تظهر عند النقر على التنبيه عبارة "من خلال النقر على رمز الإشعارات في صفحة فيسبوك، ستلاحظ ظهور علامة تبويب مقسمة إلى بضعة أقسام:

• الجديد: الإشعارات الأخيرة التي قد لا تكون قد رأيتها بعد. وسيتم سردها حسب مدى اعتقادنا بأنها مناسبة لك أو مهمة.

• في وقت سابق: الإشعارات التي رأيتها من قبل، وقد تكون كل الإشعارات موجودة ضمن هذه القائمة".

وتوقع مراقبون، أن تساهم هذه الميزة في خلق ردود فعل سلبية نتيجة الابتعاد عن الترتيب الزمني للإشعارات، ماقد يهدد بتدمير أهم ميزات الشبكة.