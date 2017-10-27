أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية، يوم الجمعة، ان جميع الاطراف المعنية بعملية أستانا حول سوريا، أكدت مشاركتها في الجولة القادمة من المحادثات يومي الـ 30 والـ 31 من الشهر الجاري.

وقالت الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية في بيان ان“جميع أطراف عملية استانا اكدت مشاركتها في المفاوضات حيث سيترأس وفد روسيا مبعوث الرئيس الروسي الخاص الى سوريا الكسندر لافرنتييف ووفد ايران مساعد وزير الخارجية الايرانى للشؤون العربية والافريقية حسين جابري أنصاري ووفد تركيا نائب وزير الخارجية سيدات انال”.

وعقدت مباحثات إيرانية روسية, يوم الأربعاء, حول الملف السوري والمباحثات المقررة في أستانا والتطورات المتعلقة بمناطق "خفض التوتر".

وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية، أعلنت يوم الخميس، أن الجولة السابعة من محادثات أستانا بشأن الأزمة في سوريا، ستعقد يومي 30-31 تشرين الأول الجاري.

وتتفاوض روسيا وتركيا وإيران بشكل منفصل منذ أشهر في أستانا بشان وقف العنف في سوريا من خلال إنشاء مناطق خفض التصعيد في عدة مناطق.

وعقدت 6 جولات من مفاوضات استانا حول سوريا, كانت آخرها منتصف الشهر الجاري, وانتهت باتفاق تم التوصل إليه بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.

سيريانيوز