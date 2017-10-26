قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم الخميس، إن حكومته تصر على إلغاء استفتاء استقلال الأكراد، والالتزام بالدستور.

ونشرت وكالة (رويترز) بياناً للعبادي قال فيه "لا نقبل إلا بإلغاء الاستفتاء والالتزام بالدستور".

وجاء بيان العبادي رداً على عرض حكومة إقليم كردستان العراق، يوم الأربعاء، تجميد نتائج استفتاء الاستقلال، والبدء بحوار مع الحكومة المركزية في بغداد

وتأتي هذه التطورات بعد سيطرة الجيش العراقي على مدينة كركوك وعقب شهر من الاستفتاء على الانفصال الذي أجراه اقليم كردستان في 25 أيلول، حيث صوت الأكراد فيه بأعداد كبيرة، متجاهلين الضغوط التي مارستها الحكومة المركزية ببغداد، وتهديدات تركيا وإيران، وتحذيرات دولية من أن الاستفتاء قد يشعل المزيد من الصراعات في المنطقة.

سيريانيوز