ألقى فرع الأمن الجنائي بدمشق القبض على امرأة كانت خطفت طفل من أحد المشافي في دمشق.

ونقلت وكالة (سانا) عن وزارة الداخلية قولها أن "الفرع وخلال أقل من 24 ساعة ألقى القبض على المرأة التي خطفت الطفل حديث الولادة من أحد المشافي بدمشق وأعاده إلى ذويه".

وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي انه "تم إلقاء القبض على المدعوة ( أ . ز ) وعدد من الأشخاص خلال أقل من 24 ساعة بعد إبلاغ مدير مشفى الزهراوي لقسم شرطة العباسيين عن خطف مولود حديث الولادة".

وتابعت "بالتحقيق بينت ( أ.ز ) بأنها عند الساعة 1.30 فجراً حضرت إلى المشفى وادعت بأنها طبيبة في نفس المشفى وقامت بخطف المولود"، لافتة الى ان "الطفل عاد معافى إلى ذويه و جاري استكمال التحقيقات مع الخاطفة لمعرفة خلفية العملية".

وكانت الجهات المختصة في محافظة اللاذقية القت، في شهر أيار الماضي، القبض على العصابة التي قتلت الطفل أحمد محمد سالوخة 13 عاما بعد أن خطفته بغرض دفع فدية مالية.

سيريانيوز