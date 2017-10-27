وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، يوم الجمعة، الوضع الإنساني في الضواحي المحاصرة شرقي دمشق بأنه "صادم".

ونشرت وكالة (رويترز) بياناً للأمير زيد طالب فيه أطراف الصراع بأن تسمح بدخول المواد الغذائية والأدوية إلى ما لا يقل عن 350 ألف سوري محاصر.

وقال الأمير زيد في البيان "الصور الصادمة التي ظهرت في الأيام الأخيرة لأطفال يبدو أنهم يعانون سوء تغذية بالغا مؤشر مخيف على محنة سكان الغوطة الشرقية الذين يواجهون الآن حالة طوارئ إنسانية".

ويأتي تصريح المفوض الاممي السامي لحقوق الانسان، عقب يومين على مناشدات أطلقها برنامج الأغذية العالمي بالوصول الآمن للغوطة الشرقية، لإدخال المساعدات المنقذة للحياة.

وتشهد الغوطة الشرقية, ,والتي يقطنها نحو 500 ألف نسمة حصارا من قوات النظام منذ أعوام, ما أدى إلى نقص بالغذاء والدواء، وسط تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية فيها، إضافة إلى عمليات القصف و الاشتباكات على أطرافها.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ 4 سنوات, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .

وتمكنت الامم المتحدة خلال شهر ايلول من ايصال مساعدات انسانية لـ8.1% من المحتاجين في المناطق المحاصرة بسوريا.

سيريانيوز