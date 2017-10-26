أعلنت الامم المتحدة, يوم الاربعاء, ان 8.1 % فقط تلقوا المساعدات الإنسانية في المناطق المحاصرة في شهر ايلول الماضي.

واشارت الامم المتحدة, في تغريدات عبر صفحتها على (تويتر), الى ان "برنامج الأغذية العالمي يناشد الوصول الآمن ل الغوطة الشرقية، لإدخال المساعدات المنقذة للحياة".

وتصاعدت الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الايام الاخيرة حول حصار الغوطة الشرقية, فيما اعتبرت المعارضة السورية ان حصار وتجويع المدنيين بالمنطقة "جريمة", مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه هذه المعاناة, في وقت عرضت "هيئة التفاوض" حزمة مطالب تتعلق بانهاء الحصار.

وتشهد الغوطة الشرقية, ,والتي يقطنها نحو 500 ألف نسمة حصارا من قوات النظام منذ أعوام, ما أدى إلى نقص بالغذاء والدواء، وسط تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية فيها، إضافة إلى عمليات القصف و الاشتباكات على أطرافها.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ 4 سنوات, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .

والغوطة مشمولة ضمن مناطق اتفاق "خفض التصعيد" والذي تم التوصل إليه خلال اجتماع استانا الشهر الماضي.