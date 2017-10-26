قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يقاتل تنظيم داعش يوم الخميس إن 51 مدنيا آخرين قتلوا في ضربات بالعراق وسوريا مما يرفع إجمالي عدد المدنيين الذين قتلوا منذ عام 2014 إلى 786 شخصا.

وأضاف التحالف في بيان, نقلته رويترز, أنه فحص في أيلول 127 تقريرا وأن 51 حالة وفاة إضافية حدثت في 16 واقعة تعود إلى شباط اعتبرها موثوقا بها".

ويقول التحالف الذي يقاتل لهزيمة المتشددين في العراق وسوريا إنه يبذل قصارى جهده لتجنب سقوط ضحايا مدنيين.

ويقل الإحصاء الرسمي للجيش بفارق كبير عن تقديرات المنظمات الخارجية. وتقول جماعة (إيروورز) لمراقبة تداعيات الحرب إن 5637 مدنيا على الأقل قتلوا في ضربات التحالف.

وكان نشطاء اشاروا مرات عدة الى سقوط ضحايا بغارات للتحالف الدولي خاصة في دير الزور والرقة .

وقال الجيش الأمريكي في حزيران الماضي إن 484 مدنيا على الأقل قتلوا على الأرجح في ضربات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في العراق وسوريا منذ بدء الحملة في عام 2014.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, حيث اشار التحالف الى استعادة مساحات كبيرة من المناطق التي سيطر عليها التنظيم في سوريا والعراق في 2014, فضلا عن تراجع في عدد مقاتليه الى ادنى مستوياته منذ أكثر من سنتين ونصف.