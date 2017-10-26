قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يوم الخميس إن الرئيس بشار الأسد وأسرته ليس لهم دور في مستقبل سوريا.

ونقلت وكالة رويترز عن تيلرسون قوله ان "الولايات المتحدة تريد سوريا كاملة وموحدة لا دور لبشار الأسد في حكمها", مضيفا ان "عهد أسرة الأسد يقترب من نهايته القضية الوحيدة هي كيفية تحقيق ذلك“.

ودعت الولايات المتحدة مرارا الى تنحي الرئيس الاسد عن الحكم, مشيرة الى ان الاسد فقد شرعيته, فيما رد الرئيس الاسد ان مصير القيادة السورية يحدده الشعب السوري واصفا الدعوات الامريكية بانها بدون قيمة.

وأضاف تيلرسون أن السبب الوحيد في نجاح قوات الأسد في تحويل دفة الحرب المستمرة منذ أكثر من ست سنوات هو الدعم الجوي الذي تلقته من روسيا".

وتعتبر روسيا من الدول الداعمة للنظام السوري عسكريا, حيث تدخلت عسكريا في 30 ايلول عام 2015 وساهمت بشكل فعال في قلب ميزان الصراع لصالح النظام.

ولفت وزير الخارجية الامريكي الى انه "ينبغي ألا ينسب الفضل إلى إيران في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية لأن طهران مجرد متطفل".

وتعتبر إيران من أكثر الدول دعماً للنظام سياسيا وعسكرياً حيث تدعم مجموعات تقاتل إلى جانب الجيش النظامي في مختلف المناطق، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري في الحرب المستمرة منذ 2011.