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صدور نشرة جديدة بأسعار الفروج والشاورما والبيض
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الاخبار الاقتصادية
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أصدرت
مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الخميس, نشرة جديدة بأسعار
الفروج والشاورما والبيض.
وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- وردة –
شرحات – سودة – قوانص- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والذي تبين ان اغلب
اسعارها استمرت بالثبات
كما حددت اسعار الشاورما (شاورما دجاج بصحن – والسندويش- حسب
الوزن), حيث تبين ان الاسعار لاتزال ثابتة.
وعن البيض, حددت النشرة أسعار صحون البيض, حيث تبين ان الاسعار
ثابتة.
سيريانيوز
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2017-10-26 10:33:21
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