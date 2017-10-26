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صدور نشرة جديدة بأسعار الفروج والشاورما والبيض
الاخبار الاقتصادية

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الخميس, نشرة جديدة بأسعار الفروج والشاورما والبيض.


 

وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- وردة – شرحات – سودة – قوانص-  فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والذي تبين ان اغلب اسعارها استمرت بالثبات

كما حددت اسعار الشاورما  (شاورما دجاج بصحن – والسندويش- حسب الوزن), حيث تبين ان الاسعار لاتزال ثابتة.

وعن البيض, حددت النشرة أسعار صحون البيض, حيث تبين ان الاسعار ثابتة.

سيريانيوز
2017-10-26 10:33:21
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