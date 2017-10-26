كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, يوم الخميس, انه تمت استعادة السيطرة على أكثر من 90% من الأراضي السوريّة من قبضة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن بوتين قوله, خلال لقاء مع كبار الضباط وممثلي الادعاء العام بمناسبة تعيينهم في منصابهم ومنحهم رتبا رسمية أعلى, "أود أن أشكر عسكريينا، المشاركين في عملية مكافحة الإرهاب في سوريا, و بفضلهم تم تغيير الوضع جذريا, وتم بالفعل تحرير أكثر من 90 % من الأراضي السورية من الإرهابيين".

وجاء ذلك بعدما اعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو ، يوم الثلاثاء، ان تنظيم (داعش) أصبح يسيطر على 5% من مساحة سوريا, بعدما كان يسيطر على 70% , قبل العمليات الروسية بسوريا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت الشهر الماضي ان القوات السورية طردت "داعش" من معظم أرجاء سوريا, وتمكنت من استعادة 85 % من الأراضي من التنظيم.

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة, كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا والعراق, بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة, والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف من جهة اخرى.

وانحسر وجود التنظيم، في قطاع من الأراضي في وادي الفرات جنوبي دير الزور في سوريا ومناطق صحراوية على جانبي الحدود السورية العراقية.

واشار بوتين الى أنه "تم بالتعاون الوثيق مع السلطات السورية والشركاء الأجانب، تشكيل مناطق خفض التصعيد ودفع عملية التسوية السياسية قدما وترسيخ المصالحة المدنية".

وتعتبر روسيا من الدول الداعمة للنظام السوري, كما تعد من الدول الضامنة لهدنة شاملة في سوريا دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول 2016، إضافة لكونها راعية لمحادثات أستانا بشأن سوريا والتي تمخض عنها اتفاقات لإقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا.

وتم التوصل بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) لاتفاق الشهر الماضي خلال لقاء استانا, حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.