عاود سعر صرف الدولار انخفاضه في السوق السوداء بدمشق، يوم الخميس، مسجلاً 486 ليرة.

وقالت صفحات متخصصة بسعر صرف الدولار في سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي, ان سعر العملة الأجنبية في سوق العاصمة دمشق وصل إلى 489 ليرة للمبيع، و 486 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار في سوق العاصمة دمشق وصل امس الاربعاء إلى 491 ليرة للمبيع، و 488 ليرة للشراء.

وهبط سعر صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق، منذ ايام، مسجلاً 483 ليرة.