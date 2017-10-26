واصل الجيش النظامي, يوم الأربعاء, حملته العسكرية في دير الزور, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), حيث تمكن من استعادة السيطرة على محطة نفطية ونقاط جديدة في حويجة صكر.

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي سيطر على محطة T2 الإستراتيجية في ريف دير الزور الجنوبي.

من جهتها, أشار الإعلام الحربي التابع لحزب الله الى ان "الجيش النظامي وحلفاءه انتزعوا السيطرة على محطة ضخ نفطي من تنظيم "داعش"" شرق سوريا ليمهدوا الطريق أمام التقدم صوب آخر معاقل التنظيم في البلاد".

والمحطة الثانية في ريف دير الزور الجنوبي, لها أهمية إستراتيجية لموقعها المهم بالقرب من الحدود السورية العراقية وباعتبارها منطلقا للجيش وحلفائه للتقدم باتجاه مدينة البوكمال, التي تعتبر آخر معاقل تنظيم داعش المتبقية في سوريا .

وفي سياق متصل, أفادت وكالة الانباء (سانا) ان "وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع تنظيم “داعش” في منطقة حويجة صكر انتهت بالسيطرة على نقاط جديدة في المنطقة ".

وكان الجيش النظامي استعاد امس الاربعاء بشكل كامل السيطرة على حي الصناعة بمدينة دير الزور.

واستعاد الجيش النظامي في الايام الاخيرة عدة مدن وقرى اهمها خشام والموحسن والحسينية والبوليل في الطرف الغربي لنهر الفرات, بعد انتزاعه مدينة الميادين ابرز معاقل "داعش".

ولايزال الجيش النظامي يواصل معاركه في مدينة حويجة صكر حيث حقق تقدما في المنطقة, وسيطر على عدد من النقاط والمباني.

وتمكن الجيش النظامي في 5 أيلول الماضي من الوصول إلى مدينة دير الزور وفك الحصار عن جزء من المدينة قادمة عبر الصحراء السورية من تدمر، ومدعوماً من تحالف عسكري يضم روسيا و"حزب الله".