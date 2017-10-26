بحث الرئيس بشار الاسد يوم الخميس خلال استقباله وفدا روسيا برئاسة الكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستعداد لاستانا 7 والملفات التي ستناقش ضمن هذه الجولة.

قال الرئيس بشار الاسد خلال اللقاء, ان الدولة السورية مصممة على الاستمرار بالحرب على الإرهاب من جهة ودعم المسار السياسي من جهة أخرى عبر رفع وتيرة المصالحات الوطنية والحوار بين الجميع عبر مؤتمر حوار وطني في سورية وصولا إلى تعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة.

واضاف الرئيس الاسد ان "ما يحققه الجيش وحلفاؤه من تطهير للأراضي السورية من رجس الإرهاب يهيئ الأرضية شيئا فشيئا للمزيد من العمل السياسي وخاصة أن الحكومة السورية كانت وما زالت تتعامل بإيجابية تجاه أي مبادرة سياسية من شأنها حقن الدماء السورية واستعادة الأمن والأمان بما يضمن وحدة وسيادة سورية".

وجرى خلال اللقاء بحث تقدم الجيش النظامي وحلفاؤه في أكثر من منطقة والاستعداد لاستانا 7 والملفات التي ستناقش ضمن هذه الجولة.

بدوره, أكد الجانب الروسي أن روسيا ماضية في دعمها للدولة السورية في حربها على الإرهاب وفي الوقت نفسه تدعم وبشكل كامل المسار السياسي للحل في سورية الذي يضمن وحدة الأراضي السورية ويعيد الأمن والاستقرار إليها.

وكانت الدول الضامنة لوقف إطلاق النار اتفقت على عقد الاجتماع الدولي الرفيع المستوى السابع بشأن سوريا في إطار عملية أستانا في 30 و 31 تشرين الأول 2017.

وعقدت 6 جولات من مفاوضات استانا حول سوريا, كانت آخرها منتصف الشهر الجاري, وانتهت باتفاق تم التوصل إليه بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا من بينها ادلب لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد.