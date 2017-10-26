أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الخميس نيته عقد الجولة الثامنة المقبلة من المحادثات السورية في جنيف في 28 تشرين الثاني.

وقال دي ميستورا في تقريره الدوري لمجلس الأمن الدولي، "أعلن لكم من خلال مجلس الأمن عن نيتي إجراء الجولة الثامنة في جنيف في 28 تشرين الثاني".

واضاف دي ميستورا "اننا شاهدنا تطوراً مهماً في محاربة ​الإرهاب​ في سوريا, وأي تهدئة أو ترتيبات أخرى لا بد أن تكون مؤقتة وينبغي ألا تؤدي الى تقسيم سوريا"، مشيراً إلى انه "لا يوجد تحسن في وصول المساعدات الإنسانية الى المناطق في سوريا".

أشار دي مستورا ، إلى أن "الإرهاب لا يهزم بالوسائل العسكرية فقط في سوريا"، مؤكداً أن "​الأمم المتحدة​ ملتزمة باستقلالية وسلامة أراضي سوريا".

أكد دي مستورا "اننا بحاجة الى دعم دولي بشأن مفاوضات جنيف المقبلة"، مشيراً إلى "اننا سنبحث في جنيف 8 إجراء انتخابات في سوريا بإشراف دولي"، لافتاً إلى أن "الروس أبلغوني عن تحضيرهم لاجتماع للمصالحة في قاعدة حميميم بسوريا".

وشدد دي ميستورا، على ضرورة عقد “اجتماع موفق” في الرياض قبل جنيف وسنواصل التنسيق على هذا المسار، وذلك في إشارة إلى مؤتمر الرياض المزمع عقده بين المنصات المعارضة للاتفاق على وفد موحد.

وعقدت 7 جولات من محادثات جنيف, رعاها الموفد الاممي ستيفان دي ميستورا, كان اخرها في تموز الماضي وذلك بعد ايام على انعقاد اختتام استانا 6.

وتمت خلال الجولات, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب,في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع.

يشار إلى أن الجولة المزمعة من محادثات جنيف ستجري بعد المفاوضات في أستانا المزمع عقدها في 30 و31 تشرين أول الجاري.