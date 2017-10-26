أقر مجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء مشروع قانون يسمح بتشديد العقوبات على “حزب الله” اللبناني, المدعوم من إيران.

وذكرت وسائل اعلام ان مجلس النواب الأمريكي وافق بالإجماع على مشروع قانون يسمح بتشديد العقوبات على “حزب الله” .

وصادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون 3342 الذي قدمه النائب الامريكي مايك غالاغر حيث ينص على فرض عقوبات على الأشخاص المسؤولين عن "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا “ بسبب استخدام حزب الله للمدنيين كدروع بشرية ولأغراض أخرى”.

وتتضمن العقوبات العمل على تجفيف منابع تمويل "حزب الله", وصوت المجلس بالإجماع على العقوبات، من أجل إرسالها إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليها لتصبح نافذة.

وشددت الولايات المتحدة الامريكية في الاونة الاخيرة عقوباتها على "حزب الله"، حيث تضمنت الإجراءات الحد من مصادر تمويله وعقوبات طالت قياديين في الحزب وعدد من المقربين له, والأشخاص والشركات والمصارف المتهمة بدعم الحزب..

ويعتر "حزب الله", المدعم من ايران, من أبرز الداعمين للجيش النظامي في معاركه ضد الفصائل المعارضة له.

وصنفت الولايات المتحدة "حزب الله" تنظيما إرهابيا أجنبيا عام 1997, وعرضت واشنطن هذا الشهر مكافأة قدرها ملايين الدولارات للمساعدة في القبض على اثنين من مسؤولي جماعة الحزب.

وتأتي العقوبات في وقت يعتزم مجلس النواب يوم الخميس التصويت على مشروع قانون آخر لفرض عقوبات إضافية على إيران تتصل ببرنامجها للصواريخ الباليستية.

ووضعت مسودة تشريع بمجلس الشيوخ شروطا صارمة جديدة للاتفاق النووي مع إيران منها استعادة العقوبات إذا اختبرت طهران صاروخا باليستيا قادرا على حمل رأس حربي أو منعت المفتشين النوويين من دخول أي موقع.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الجاري عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق النووي, معتبرا أن الاتفاق "أحد أسوأ" الاتفاقات في تاريخ الولايات المتحدة ومؤكدا أن طهران لا تحترم روحه, كما هدد بفرض عقوبات على النظام الإيراني و "الحرس الثوري", واتخاذ إستراتيجية جديدة للتعامل مع طهران,

وبعد أن اتخذ ترامب هذه الخطوة, أصبح أمام الكونغرس 60 يوما للتحرك لإعادة فرض العقوبات على برنامج إيران النووي والتي كانت رفعت بموجب الاتفاق لكن لا توجد تحركات داخل مجلس الشيوخ حتى الآن للقيام بذلك.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية, في وقت سابق من الشهر الجاري, أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت "الحرس الثوري" الإيراني على قائمة العقوبات, خاصة فيما يتعلق بالتجارب الصاروخية الباليستية الأخيرة.

وتوعدت إيران بالانتقام من أي عمل يستهدف قواتها المسلحة , واكدت ان الغاء الاتفاق النووي أمر غير ممكن, واتهمت الولايات المتحدة بانتهاك روح الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين طهران والقوى العالمية الست في عام 2015.

يشار الى ان إيران والدول الست الكبرى، توصلت في نيسان 2015 إلى اتفاق لحل الخلافات بشأن برنامج طهران النووي، وذلك خلال المفاوضات النووية في سويسرا.